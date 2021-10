A Red Bull-os Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Amerikai Nagydíjat a mercedeses Lewis Hamilton és a csapattárs Sergio Perez előtt. A holland egy szinte láthatatlan, de kőkemény csatában tartotta éppen maga mögött a hétszeres világbajnokot, leintéskor csak egy másodperc voltuk kettejük közt a különbség.

A rajtnál Hamilton átlépte az élről rajtoló Verstappent, Perez pedig óvatosan kerülgette a hollandot, nehogy véletlenül megelőzze. Ez sikerült is neki, innentől pedig eldőlt, hogy a győzelem a két bajnokaspiráns között dől majd el.

A Red Bull agresszív taktikával próbálta kimozgatni Hamiltonékat komfortzónájukból: mind Verstappen, mind Perez relatíve hamar, 10 kör után lecserélték kerekeiket, pár körrel később pedig Hamilton is követte őket.

Verstappen innentől kezdve az élre állt, de a kemény gumikon Hamilton hamar elkezdte ledolgozni 6 másodperces hátrányát. Hogy a Mercedes nehogy alávágjon a Red Bullnak, Verstappen a 30. körben újra kereket cserélt, így 26 kört kellett megtennie egyetlen szett abronccsal. Hamiltonnak egyetlen esélye volt: elnyújtja a saját második cseréjét, így a végén a friss gumikkal “lendületből” támadhatja a bajnoki éllovast.

Ez így is történt, de Verstappennél épp elég tartalék maradt, így a két pilóta egy láthatatlan csatát vívott egymással az első helyért az utolsó körökben. A holland maradt tehát az élen Hamilton előtt. Perez kényelmesen beautózott a harmadik helyen, ahogy Charles Leclerc is könnyű futam után negyedikként végzett a Ferrarival.

