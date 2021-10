Két év kihagyás után térhetett vissza az Egyesült Államokba a Forma-1 mezőnye, és annak ellenére, hogy korábban a tengerentúlon nem voltak igazán fogékonyak a száguldó cirkuszra, ezen a hétvégén minden idők legmagasabb nézőszámát állíthatja fel az Amerikai Nagydíj.

A jegyeladások, illetve a várakozások alapján a hétvége mindhárom napján hat számjegyű nézőszámmal zárhat a Circuit of the Americas. Szombatra 120 ezer jegyet, vasárnapra pedig az eddigieken túl még 20 ezer belépőt adtak el – így, ha minden jól alakul, 380 ezernél állhat meg a számláló. A korábbi rekordot jelentő csúcsnézőszám a 2019-es Brit Nagydíjhoz köthető: akkor a hétvége folyamán 351 ezer nézőt fogadott be Silverstone.

„Azt mondták nekem, ez a valaha volt legnagyobb helyszíni nézőszám a Forma-1 történelmében” – erősítette meg a RaceFansnek Bobby Epstein, a pálya elnöke. „Az utóbbi időben ez a legnagyobb sportesemény az Egyesült Államokban, de talán a világon is” – utalt a koronavírus miatti korlátozásokra, amik miatt idén még a nyári olimpiát is üres lelátókkal rendezték Japánban.

Jövőre pedig már két amerikai futamot is rendeznek a királykategóriában: a szokásos texasi helyszín mellett már Miami is bekerült a versenynaptárba. A legfrissebb sajtóhírek szerint pedig egy Las Vegas-i Nagydíjat is sürgethetnek.