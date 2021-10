Az elmúlt hetekben a Red Bull azzal kürtölte tele a Forma-1-es sajtót, hogy a Mercedesnél vélhetően valami turpisság van a motoroknál. Ez szerintük a Török Nagydíjon ütközött ki a legjobban, ahol Lewis Hamiltonék még csukott DRS-sel is gyorsabbak voltak, mint amikor Max Verstappenék nyithatták a hátsó szárnyukat.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke azonban Austinba érkezve egy újabb Mercedes-fegyverről mesélt, ám a korábbi feltételezésekkel szemben itt látványos bizonyítékokkal is alá tudja támasztani mondanivalóját. “Ha megnézzük az autójuk hátulját, látjuk, hogy lesüllyed” – mondta a törökországi felvételek elemzése után.

A dolgot a Sky Sports is elemezgette, és ők is furcsának találták. A Mercedes ugyanis nem folyamatosan, a gyorsulás közben folyton növekvő terheléssel párhuzamosan nyomódik az aszfalthoz, hanem a gyorsulási fázis közepén, hirtelen vált magasságot. Jól látszik ez az alábbi felvételen, érdemes nézni a hátsó felfüggesztést, a keréktől az autó közepe felé induló Y alakú elemet:

how tf is this legal pic.twitter.com/H5InUKNJiP

— ana¹¹ (@checlerc) October 22, 2021