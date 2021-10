Lewis Hamilton tízhelyes rajtbüntetéssel kezdte a múlt vasárnapi Török Nagydíjat, mert az autójába a negyedik belső égésű motort is beszerelte a Mercedes. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem zárja ki, hogy egy ötödik motorra is szükség lesz – ez a veszély egyébként a bajnoki rivális Max Verstappent is fenyegeti.

“Meg kellett tennünk” – utalt vissza a törökországi motorcserére Wolff. “Láttunk néhány adatot, amelyek egyáltalán nem voltak megnyugtatóak, márpedig egy esetleges kiesés gyilkos lehet a bajnokság szempontjából.”

Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas már megkapta az ötödik motorját, elővigyázatosságból Hamilton is sorra kerülhet. “A legutóbb beszerelt motor kitarthat a szezon végéig, de eljöhet a pillanat, amikor úgy látjuk, inkább megéri betenni egy újat.”

“A következő versenyeken folyamatosan elemezzük majd a lehetőségeinket.”