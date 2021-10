A délelőttihez képest valamivel melegebb időben, 20 fokos levegő- és 29 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Török Nagydíj második szabadedzése.

Alig kezdődött el a 60 perces gyakorlás, máris forgalmi dugó alakult ki az utolsó kanyarkombinációban. Fernando Alonso katasztrofálisnak nevezte a kialakult helyzetet, mely akár az időmérőn is megismétlődhet.

Ugyan már délelőtt autózott egy órát a mezőny Isztambulban, a pályatanulási folyamat még mindig zajlott. Többektől, köztük Lewis Hamiltontól kört vettek el kanyarkiszélesítés miatt, Nicholas Latifi és Pierre Gasly pedig megforgott a Williamsszel, illetve az AlphaTauri. A leintés előtti pillanatokban a Haas orosz versenyzőjének, Nyikita Mazepinnek is volt egy látványos kicsúszása, melyet gumijai bántak.

Latifi loses the back end at Turn 9, but recovers back to the track#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/WwcryE83S6 — Formula 1 (@F1) October 8, 2021

Gasly spins off and flat-spots his tyres out of Turn 6 He’s sat in P9 as things stand#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/v7yUxHLzIt — Formula 1 (@F1) October 8, 2021

Kimi Räikkönent alaposan feldühítette az Alfa Romeo itatórendszere, mely szivárgott, így csurom vizes lett a lába. A finn káromkodva adta ezt csapata tudtára, majd a javítás elhúzódásán is kiakadt. “Hogy lehet, hogy a legegyszerűbb alkatrészt nem tudjuk megcsinálni?!”

A második szabadedzésre egyébként összességében jellemző volt a pálya tapadásának csökkenése. Számos pilóta panaszkodott erre, ami azért furcsa, mert a délelőtti gyakorlás során már friss gumiréteget hordtak a pilóták a pályára. Magyarázhatja az eseményeket az, hogy több istálló kisebb leszorítóerős csomaggal küldte pályára versenyzőit. Emellett a szél is feltámadt, erősen fújt a pálya különböző pontjain.

Ami az eredményeket illeti, Hamiltonnál ezúttal sem volt gyorsabb. A brit 166 ezreddel ment jobb kört Charles Leclerc legjobbjánál, a Ferrari monacóija alatt úgy tűnt, működnek az új fejlesztések. Üröm az örömben a maranellóiaknál, hogy Carlos Sainz csak a 12. lett, de a spanyol rajtbüntetése miatt nemigen dolgozott az időmérőre.

Valtteri Bottas a másik Mercedesszel már négy tizeddel volt lassabb a harmadik helyen, de így is jobb volt a két Red Bull-versenyzőnél, akik közül ezúttal Sergio Perez végzett előrébb. Max Verstappen hátránya az ötödik helyen 635 ezredmásodperc volt Hamiltonnal szemben, akire majd egy tíz helyes rajtbüntetés vár.

Lando Norris a McLarennel a hatodik helyen zárt, közvetlenül a két Alpine-versenyző, Fernando Alonso és Esteban Ocon előtt. Utóbbi a leintés után a rajtrácson ragadt, a próbarajtnál nem tudta sebességbe tenni autóját. A legjobb tízbe befért még Gasly és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

A Török Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 11 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 14 órakor rajtol.