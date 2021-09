A Forma-1-es Orosz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Hatalmas lehetőség előtt állt a Mercedes a Forma-1-es Orosz Nagydíjon: Lewis Hamilton komoly pontelőnyre tehetett volna szert, mivel Max Verstappen Red Bulljában motort cseréltek, így az utolsó helyről kellett rajtolnia. Még azzal is megpróbálták hátráltatni a hollandot, hogy Valtteri Bottas autójában is Mercedes-erőforrást cseréltek, aki így Verstappen közeléből, de előle indulhatott, így korábban feltartóztathatta volna a bajnokaspiránst.

Végül azonban semmi sem lett a tervből: Bottas épphogy a vörös szőnyeget le nem terítette Verstappen előtt, amikor elengedte, a holland a győztes Hamilton mögött második lett, a finn pedig örülhetett, hogy az utolsó körök káoszából jól jött ki, és ötödik lett, nem 14.

Valamelyest azért Bottas helyzete érthető: pontosan tudja, hogy a hátralévő 7 mercedeses futamán legfeljebb Hamilton vízhordója lehet, a csapat pedig kénye-kedve szerint bevetheti őt egy Verstappen elleni mozgó akadályként, hiába megy ez végső helyezése rovására. Szocsiban a mozgatás már a futam előtt megkezdődött a motorcserével, mely furcsának hathatott azok után, hogy az ezt megelőző monzai hétvégén is új erőforrást kapott Bottas. A Mercedes később azzal magyarázta az újabb váltást, hogy az Olaszországban bevetett elemmel gond volt a szabadedzésen.

Lehet igaz is az indoklás meg nem is, mindenesetre maga Bottas is kifejezte, mit is gondol a történtekről. A finn Instagram-sztoriba töltött fel egy mémet, ahol egy hatalmas kupac motorroncs előtt áll. A pilóta arckifejezése árulkodó: eredetileg akkor nézett így a riporterre, amikor megmutatták neki Hamilton és Verstappen monzai balesetét.