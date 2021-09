A Forma-1-es Orosz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

2012 óta először nyerhetett volna zsinórban két futamot is a McLaren, ám a Forma-1-es Orosz Nagydíj az esővel még az utolsó körökre is tartogatott fordulatot. Élete első győzelméért hajtott Lando Norris, de az égi áldás érkezésekor a csapat utasítása ellenére úgy döntött, hogy kockáztat, megpróbál pályán maradni a slick gumikon, míg az őt üldöző Lewis Hamilton inkább a csere mellett döntött.

Utóbbi bizonyult a helyes döntésnek, így ahelyett, hogy új győztest avatott volna a királykategória Szocsiban, Hamilton elsőként lépett be a 100-asok klubjába a futamgyőzelmek számának tekintetében. Norris már túl későn jött ki cserélni, így a hetedik helyen és a leggyorsabb körért járó pluszponton vigasztalódhatott.

„Nem is tudom, hol kezdjem… Nem vagyok boldog, sőt, bizonyos szempontból megsemmisültnek érzem magamat” – kezdte csalódottan nyilatkozatát a Sky Sports F1-nek. „Eldöntöttük, hogy kint maradunk, és ehhez tartottuk magunkat. Rossz döntés volt, de én döntöttem így. A csapat inkább kihozott volna. Azt hittem, ez lesz a helyes út.”

The moment a first #F1 win finally slipped away from Lando Norris#RussianGP pic.twitter.com/W3ofVyM6Fb — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

Eleinte úgy is tűnt, hogy Norris húzása kifizetődőnek bizonyult, főleg azok után, hogy Hamilton kiállásánál jelezte, szinte már el is állt az eső. A címvédőnek válaszolva a csapat előrevetítette, hogy rosszabbodni fog a helyzet, és ez hamar bizonyságot is nyert. Hiába vezetett így Norris több mint 50 másodperccel, a szinte lehetetlenné váló körülmények között csúszkálva elúszott a hőn áhított siker.

A kudarc ellenére nem kételkedik benne, hogy meg tudta volna nyerni a futamot. „Nem hiszem, hogy ez túl sokat változik. Előre tudtam, hogy képes vagyok vezetni a versenyt, erre egy ideig képesnek is éreztem magam. Ez szerintem ezzel sem volt igazán. Csak kicsit szívszorító…” – taglalta.

„Úgy érzem, mindent megtettem, amit lehetett, még akkor is, ha a vége komplikálttá vált. Vétettem néhány hibát, de ennek ellenére magam mögött tartottam Lewist, kicsit le is tudtam őt szakítani magamról. Abban kicsit a szerencse is közrejátszott, hogy tökéletesen alakultak számomra a gumik szempontjából azok a körök, melyek előtt Lewis kiállt cserélni.”

„Azt mondták, hasonló intenzitású marad az eső. Ha így is történt volna, jónak bizonyult volna, ahogy döntöttünk. Csakhogy sokkal több csapadék érkezett, mint arra a csapat számított. Amikor már csak két kör van hátra, nem bánsz annyira agresszívan a döntésekkel, mint amikor húsz. Azt tettük, amit helyesnek véltünk, és ennek örülök.”

„Rosszul végződött a nap, de addig remek munkát végeztek a srácok. Mindennel elégedett vagyok azt az egy döntést kivéve, amit felül fogunk vizsgálni és próbáljuk nem megismételni a jövőben.”

Norrist az elúszott győzelem abban is megakadályozta, hogy felkapaszkodjon a harmadik helyre a bajnokságban, így továbbra is negyedik, a futamon előtte végző Valtteri Bottasszal (Mercedes) szemben 12 pontra nőtt a hátránya. A konstruktőrök között – a csapattárs, Daniel Ricciardo negyedik helyének is köszönhetően – továbbra is őrzi a dobogó alsó fokát a McLaren.