Kiszámíthatatlanságával az egész hétvégén bonyodalmakat okozó eső a Forma-1-es Orosz Nagydíj vasárnapi hajráját is megfűszerezte. Nemcsak az élen, hanem hátrébb is borította az addigi állást a pályára hirtelen zúduló csapadékmennyiség, ami Charles Leclerc dolgát is megnehezítette, aki a győzelmet elbukó Lando Norrishoz hasonlóan amíg lehetett, próbált pályán maradni, de utána a bukótérben találta magát.

„Elkezdett esni, és egy bizonyos pont kifejezetten versenyképesek voltunk ilyen körülmények mellett. Amit az első két szektorban elveszítettünk, a harmadikban, ami különösen száraz volt, visszahoztuk. Úgy döntöttem ezért, hogy kint maradok, de volt egy kör, amikor kételkedtem a döntésben” – mondta a leintés után a monacói, aki ezek után nullázott.

„Utána megjelent előtte Carlos [Sainz], amiből arra következtettem, hogy ő abban a körben állt ki, így én ki se jöhettem volna akkor, utána meg már késő volt. Ekkor tudtam, veszélyezeteti a futamomat, hogy slick gumikon vagyok pályán. Reméltem, hogy alábbhagy az eső, de nem így lett.”

Hiába volt erős versenye, a rajtrács végéről startoló Leclerc-t végül tizenötödikként intették le, míg csapattársa, Carlos Sainz idei harmadik dobogóját szerezve harmadikként futott be. A spanyol így átugrotta őt az összetettben, jelenleg ő a hatodik. A Ferrari a negyedik helyen áll a csapatbajnokságban.