Az elmúlt évek tendenciái alapján, valamint Max Verstappen hátrasorolása eleve vert helyzetből várhatta a Forma-1-es Orosz Nagydíj időmérőjét a Red Bull, ám a Milton Keynes-i istálló a változékony körülmények ellenére várakozásokon alul teljesített. Holland pilótája mért kört sem futott, de Sergio Pérez is csak kilencedik lett, noha a mexikói tempója biztatónak tűnt eleinte.

„Biztatóan festettek a dolgok, a Q1-ben és a Q2-ben is erősek voltunk” – kezdte az értékelést Pérez, majd a fiaskót kiváltó okra is kitért. „A változó időjárás és pályaviszonyok mellett fontos volt az időzítés, és utólag úgy látjuk, egy körrel korábban is próbálkozhattunk volna száraz pályás gumikkal.”

„Tudván, hogy a versenyen bármi megtörténhet, az egyetlen pozitívum, amit magunkkal vihetünk a mai napról, hogy esőben nagyon jól megy az autónk. Pozitívan várjuk a folytatást, a fő cél pedig az, hogy egy jól elkapott rajttal a lehető legjobb versenyt rakjuk össze” – tekintett előre.

A vasárnapi futamon a McLaren britje, Lando Norris indulhat az élről, pályafutása során először.