Napsütéses időben, 28 fokos levegő- és 43 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének második sprintkvalifikációs versenye az Olasz Nagydíj szombati napján, Monzában.

A pilóták rajtsorrendjét a pénteki időmérőn döntötték el, ahol a mercedeses Valtteri Bottas bizonyult a leggyorsabbnak, megelőzve a csapattárs Lewis Hamiltont és a Red Bull hollandját, Max Verstappen. Rajthoz állhatott a 8. helyről induló Carlos Sainz is, aki az órákkal a sprint előtt tartott 2. szabadedzésen összetörte a Ferrarit.

A versenyzőknek 100 kilométert (18 kört) kellett teljesíteniük az 5793 méter hosszú, 11 kanyaros versenypályán. A futam győztese lett a pole-pozíciós a statisztikák szerint, a végeredmény pedig a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozta meg. Az első három helyezett mindezek mellett 3, 2, illetve 1 ponttal gazdagodtak. A pilóták szabadon választhattak rajtgumit, és nem volt kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás megosztott volt: a 4-5. helyről a két McLaren, a középmezőnyből a két Aston Martin, a két Alpine és Cunoda Juki (AlphaTauri) rajtolt lágy gumikkal, a többiek a közepeseket választották.

Hamilton gyenge rajtja, valamint az első sikán rögtön összehozta a sprintek történetének első biztonsági autóját. Pierre Gasly a sikánban megtörte első szárnyát, mely a hosszú jobbosban nem bírta a terhelést, az AlphaTauri franciája pedig a falban végezte, miután a leszakadó szárny autója alá szorult.

LIGHTS OUT

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

A frantic start. Gasly goes off at the Curva Grande. He’s radioed to the team that he’s ok.

And the Safety Car comes out #ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/uOT2mbxTaX

— Formula 1 (@F1) September 11, 2021