Napos időben, 24 fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzése Monzában, melyre a rendhagyó lebonyolítás miatt már az időmérő után került sor.

A pilóták ezúttal is 60 percig körözhettek, ám autójuk beállításait csak korlátozott keretek között módosíthatták az időmérő után életbe lépő parc fermé szabályok miatt. Emiatt az edzés főként a gumik megismeréséről, valamint a késő délutáni sprintkvalifikációs futamra és a vasárnapi nagydíjra való felkészülésről szólt.

Látványosnak nemigen volt látványos a munka: a pilóták másodpercekkel lassabb köröket futottak versenyszimulációikon, mint az időmérőn. Hibák azonban így is akadtak, a mclarenes Daniel Ricciardo és a mercedeses Valtteri Bottas is járt a pálya határain kívül.

Daniel Ricciardo takes a bumpy ride at the first corner #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/9NOFC7CM1R

Féltávnál jött a csattanó, szó szerint: Carlos Sainz csúnyán összetörte a Ferrarit az Ascari-sikánban, hangján hallatszott, hogy nem esett jól neki az ütközés. A baleset miatt megszakították az edzést, ezzel egyébként a sprinten való részvétele is kétségessé vált.

🚩 RED FLAG 🚩

Big crash for Carlos Sainz as he exits Ascari

Driver has safely exited and says he is OK #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/cCs5EXUVEj

— Formula 1 (@F1) September 11, 2021