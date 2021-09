Kissé felhős időben, 25 fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 14. időmérő edzése Monzában, a 2021-es Forma-1-es Olasz Nagydíjon. A pénteki első (és eddig egyetlen) szabadedzés eredményei alapján Lewis Hamilton tűnt a leggyorsabbaknak a Mercedes volánja mögött.

A szombaton megszokottakkal teljes mértékben megegyező időmérő a szombati sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét döntötte el.

A Q1 elején minimális várakozás után a két Ferrari hajtott ki először a bokszutcából. Ellenben a silverstone-i sprint előtti időmérővel, ezúttal nem sietett annyira a mezőny, hogy esetleg még némi tapasztalatot itt is gyűjtsenek. Charles Leclerc első köre után panaszkodott az autóra, valamit nem érzett jónak autójával kapcsolatban.

Az első mért körök után Max Verstappen és Red Bull nem tűnt túl acélosnak, Hamilton és mercedeses csapattársa, Valtteri Bottas, valamint majdnem a fél mezőny gyorsabb volt nála. Jól ment a mclarenes Daniel Ricciardo, Pierre Gasly az AlphaTaurival és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): ők ekkor a 3-4-5. helyen álltak.

Current #F1 cars look great with the low downforce wings pic.twitter.com/jvToCQigXG — Mattzel89 (@Mattzel89) September 10, 2021

Verstappen teljes történetéhez hozzátartozik, hogy rendesen feltartották őt egyik gyors körén: már a Q1-ben elkezdődött a lassúsági verseny, szélárnyékra vadászva.

A számítógépek is bőszen törölték a köridőket a pálya szabálytalan kiszélesítése miatt, neuralgikus pont volt ebből a szempontból a célegyenesre fordító kanyar. Feltartásokból sem volt hiány, gyakorlatilag mindenkit érintett a probléma.

Now it’s Gasly finding traffic, this time at the Ascari Chicane He’s not very happy 📻😖#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/dwTiFa1xml — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

Ezen kavalkádból – melyből a végére is jutott – végül a williamses Nicholas Latifi, az AlphaTauri-s Cunoda Juki, az Alfa Romeónál Kimi Räikkönent helyettesítő Robert Kubica és a két Haas kerültek ki vesztesen, ők nem jutottak tovább. Cunoda eredetileg továbbjutást érő kört futott, de elvették tőle azt, mert az utolsó kanyarban kiszélesítette a pályát.

Tsunoda had initially made it through to Q2 but the stewards deleted his lap time after he was seen exceeding track limits at Turn 11#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ou66cB9a01 — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

A leintés utáni pillanatokban Latifi majdnem elgázolt egy nyulat is.

A Q2-ben a szokásokkal ellentétben nem kezdődött el a gumitaktika, mindenki lágy gumikkal gurult pályára. Először a két Red Bull-pilóta futott mért kört, Verstappen 1:20,710-es idejét azonban Hamilton és Bottas rögtön tromfolta, a hétszeres világbajnok bement 1:20 alá is.

🟢 Q2 GREEN LIGHT 🟢 No time to waste… off we go again! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/KEtJU1cO5l — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

Bottas eredménye azonban nemigen számított a továbbiakban: az időmérő közben derült ki, hogy a Mercedes erőforrást cserél autójában, így a vasárnapi nagydíjat a mezőny végéről kezdi – a rajtbüntetés nem a sprintre vonatkozik.

A szakasz végi lassúzás már a bokszutcában elkezdődött, gyakorlatilag a mezőnyt egymásra engedték rá, helyenként 3 autó volt egymás mellett a garázsok előtt. A helyzeten Verstappen és Hamilton is kiakadt, előbbi már a bokszutca kijáratán elment mindenki mellett. A stewardok vizsgálatot indítottak az incidensek miatt.

Tension mounting in the pit lane as the cars exit Vettel comes out as Hamilton is going past and the two world champs almost touch! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/rUNMRKLZ9h — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

Végül nem jutott tovább a két Aston Martin, a két Alpine és George Russell a Williamsszel.

A Q3-as első felfutásokra a Mercedes és a Red Bull is a lehető legközelebb igyekezte kiküldeni autóit, hogy kihasználják a szélárnyékozást. Elsőre Hamilton, Verstappen és a mclarenes Lando Norris 65 ezreden belül volt egymáshoz képest az első három helyen. Őket Ricciardo, Bottas, Gasly, Leclerc, Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) követte.

A fináléra mindenki feltette maradék új gumijait. A két Red Bull előremenekült a mezőny elől, a Mercedes versenyzői inkább hátramaradtak. Végül Bottas hatalmas kört futott a semmiből, 96 ezreddel megverte Hamiltont, míg Verstappennek bő 4 tizedes hátránnyal és a harmadik hellyel kellett beérnie.

A 4-5. helyet a McLaren pilótái húzták be Norris, Ricciardo sorrendben, Gasly lett a hatodik. Hazai időmérőjükön a két Ferrari-versenyző a 7-8. helyen végeztek, Sainz 48 ezreddel verte a végig az autójára panaszkodó Leclerc. A legjobb tíz végén Perez és Giovinazzi zárt.

🏁 END OF QUALIFYING 🏁 Bottas 📸

Hamilton

Verstappen

Norris

Ricciardo

Gasly

Sainz

Leclerc

Perez

Giovinazzi #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/VcDpesxQIS — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

Bottas első helye nem számít bele a pole-pozíciós statisztikákba, ugyanis hivatalosan a sprintkvalifikáció győztese indulhat majd pole-pozícióból vasárnap.

