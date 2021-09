Kissé felhős időben, 27 Celsius-fokos levegő- és 40 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzése a 5793 méter hosszú, 11 kanyarból álló Monzában.

A 2021-es szezon 14. hétvégéjén ez volt az egyetlen pénteki szabadedzés, így a csapatok és a pilóták minden korábbinál több feladatot igyekeztek a 60 perces gyakorlásba sűríteni. Ennélfogva az első két percben gyakorlatilag mindenki a pályára hajtott, hogy felkészüljön a kora esti időmérőre, mely a sprint rajtsorrendjét dönti el. A helyosztó kezdetétől ráadásul hozzá sem nyúlhatnak a csapatok autóikhoz a hétvége hátralévő részében, így kulcsfontosságúvá vált, hogy mindenki a lehető legjobban állítsa be autóját.

A múlt hét után most is hiányzott a mezőnyből Kimi Räikkönen: az Alfa Romeo finnje pozitív koronavírus-tesztje miatt hullott ki Hollandiában, ahol Robert Kubica érkezett a helyére. A lengyel tartalékversenyző maradt Monzára is.

Visszatértek sajnos a pályakiszélesítés miatt érvénytelenített körök is: a stewardok több kanyart is árgus szemmel figyeltek, a legkritikusabbnak az utolsó kanyar bizonyult, ahol több versenyzőnek is érvénytelenné vált addigi legjobb ideje.

A szabadedzés egyik színes momentuma a williamses George Russell sisakkamerás felvétele volt: hasonló kísérletet már Belgiumban is láthattunk, akkor Fernando Alonso szeme mellé szereltek be kamerát, és igencsak népszerűnek bizonyult a régi-új közvetítési mód.

Ami az eredményeket illeti, Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Mercedesszel, közel fél másodperccel verte Max Verstappen Red Bullját és a csapattárs Valtteri Bottast. Az eredményeket azonban nem lehet feltétlenül mérvadónak tekinteni, ugyanis jó monzai szokásoknak megfelelően ezúttal is voltak feltartások, valamint a szélárnyék megléte/hiánya, valamint a folyamatosan javuló pálya is befolyásolta az eredményeket.

The clock ticks down in FP1… but you could be forgiven for thinking it’s already qualifying! 😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/vgJJPEuoXO — Formula 1 (@F1) September 10, 2021

Az élmezőny legnagyobb meglepetését a két Aston Martin jelentette: Lance Stroll a negyedik, Sebastian Vettel a hatodik helyen zárt, közrefogva Pierre Gasly AlphaTauriját. A Ferrari nem kezdte túl jól hazai versenyét: Carlos Sainz a hetedik, Charles Leclerc a 11. idővel nyitott.

A hétvége az esti időmérővel folytatódik, az Olasz Nagydíj pontos menetrendjét az alábbi linkre kattintva találod: