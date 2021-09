Max Verstappen nyert és újra az élre állt a bajnokságban, de összességében a Red Bullnak nem volt egyszerű dolga a Forma-1-es Holland Nagydíjon, mivel egy autóval kellett kivédenie a Mercedes támadásait. Az időmérős baki miatt ugyanis Sergio Pérez – a motorcserét is vállalva – csak a bokszutcából rajtolhatott, végül a nyolcadik helyen végezve mentett néhány pontot.

„Sikerült a kármentés, lépjünk is túl ezen a futamon. Új motorunk van, most bevállaltuk a büntetést, így innen várjuk a folytatást és erősebben térünk vissza Monzában” – kezdte gondolatait a leintés után a mexikói versenyző.

„Kár a végéért, mert fogható lett volna a hatodik hely, de összeértem [Lando] Norrisszal, és megsérült az autó jobb oldala. Minden előzésnél a határon voltam” – utalt a szűk zandvoorti pálya igazán nagy hátrányára. „Nagyon kockázatos voltam, de mindent beleadtam.”

LAP 70/72



Contact between Perez and Norris! 💥



It's only minor though and both cars seem ok #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/43Vh48PKJm