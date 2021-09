Próbált lyukat fúrni a Mercedes a Red Bull pajzsán, de minden támadása sikertelennek bizonyult, Max Verstappen pedig magabiztos győzelmével, hazai közönsége előtt szerezte vissza a vezetést a bajnokságban. A Forma-1-es Holland Nagydíj aratott győzelmével idei hetedik és pályafutása 17. győzelmét vágta zsebre.

„Hallhatjátok, hihetetlen…” – mutatott a közönségre a Red Bull pilótája, miközben Robert Doornbos korábbi F1-es versenyzőnek nyilatkozott. „Egyértelműen magas elvárásokkal vágtunk neki a hétvégének, amiket sosem könnyű teljesíteni, de nagyon örülök annak, hogy nyertem és újra én vezetek a bajnokságban.”

„Lenyűgöző a mai nap, a tömeg pedig… hihetetlen, ami történik! A Mercedes próbálta megnehezíteni a dolgunkat, de mindig nagyon jól kontráztunk. Elégedettek lehetünk a teljes csapat teljesítményével.”

15 laps to go 😤 Keep pushing, Max 💪 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/rxk01WXq7x