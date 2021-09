Stabil kettős pontszerzéssel zárta a Forma-1-es Holland Nagydíjat a Ferrari: amíg Charles Leclerc rajtpozícióját tartva az ötödik helyen ért célba, csapattársa, Carlos Sainz mellett az utolsó körben ment el kétszeres világbajnok honfitársa, Fernando Alonso, így végül hetedikként intették le.

„Elég jó versenyt zártunk, erősek voltunk tempó tekintetében, csak nehéz volt két másodpercen belülre kerülni Pierre-hez [Gasly – szerk.] képest” – értékelt a leintés után a monacói. „Ilyenkor elveszítettem az autó elejét, nagyon nehéz volt követni őt. A tempó alapján viszont mi voltunk a legjobbak a középmezőnyben.”

Vele szemben Sainz nem igazán élvezte a holland futamot. „Csúszkáltam, nem igazán sikerült megtalálnom a tempót, egyszerűen nem éreztem magamat otthonosan az autóban. Különböző okok miatt nagyon más volt, mint a hétvége többi részében. Rá kell néznünk az adatokra, mert ilyet először éreztem az év folyamán. Nem találtam a formámat” – panaszkodott a spanyol.

Replay of Alonso's unseen last lap pass on Sainz #F1 #DutchGP pic.twitter.com/AbAVnhUZau