Akár derült égből a villámcsapás, úgy érkezett Nico Rosberg visszavonulásának híre, mindössze néhány nappal azután, hogy világbajnoki címet nyert – úgy, hogy hónapokkal korábban írt alá további két évre a Mercedes az akkor 31 éves némettel. Magát a csapatot is meglepte így Rosberg döntése, pedig több mint nagyvonalú ajánlattal próbálták meggyőzni őt a maradásról.

„El akartam kerülni, hogy lejárt lemezként beszéljenek rólam. A döntésemmel százmillió dollár mondtam le. Másfajta életre vágytam, mert ha versenyzel, nem tudsz rugalmas lenni. Ez volt a legjobb döntés a családom számára. Egyetlen másodpercig nem gondoltam a pénzre” – árulta el a The Times hasábjain Rosberg.

Miközben a világbajnoki címért harcoltak 2014-től, érezhetően elmérgesedett az egykor baráti viszony Lewis Hamilton és Rosberg között. Később Toto Wolff, az istálló vezetője is elismerte, hogy rivalizálásuk mérgező környezetet teremtett a Mercedesnél házon belül, ezt utólag a német is beismerte.

Viszonyukat két dalszerző helyzetéhez hasonlította Rosberg, akik korábban nagy sikereket értek el együtt, de tovább már nem tudtak volna egymás mellett dolgozni. „Egyre többet veszekedtek, és végül szakítottak, mert annyi pénz és elismerés forgott kockán” – magyarázta a párhuzamot.

Rosberg arról is beszélt, hogy hiába versenyeztek egy csapatnál, a rajongótábor is két részre oszlott. „Volt a Nico-tábor, valamint voltak a Hamilton-szurkolók, és természetesen az utóbbiak közül mindenki ellenem volt” – emlékezett vissza. Állítását egy történetettel is alátámasztotta: egyszer néhány négyéves kislánnyal találkozott, és az apjuk „utasítására” kifütyölve és lefelé mutató hüvelykujjakkal fogadták őt, mondván, ő rossz.

A Forma-1-től ugyan visszavonult, a motorsporttól viszont azóta sem távolodott el a 36 éves korábbi pilóta, aki a Forma-E-ben részvényes, az Extreme E-ben pedig saját csapatot is működtet Rosberg Xtreme Racing néven. Utóbbiban két forduló vezeti az összetettet Johan Kristoffersson és Molly Taylor kettőse.

Hamilton azóta is a Mercedesnél versenyez, idén már pályafutása nyolcadik világbajnoki címéért harcol Max Verstappennel, miközben a nemzetközi sajtó azzal foglalkozik, ki fog a következő években a brit mellett ülni: hatodjára is bizalmat szavaznak-e Valtteri Bottasnak, vagy megkapja a nagy lehetőséget az elmúlt években a Williamsnél többször is bizonyító George Russell.