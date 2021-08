Köszönhetően a Forma-1-es Magyar Nagydíjon elért nyolcadik helyének, megszerezte első williamses pontjait is George Russell. A Mercedes ülésére pályázó brit úgy érzi, nem a Hungaroring volt az utolsó pálya, ahol megvillanhatott a grove-i gárda.

„Talán még Zandvoortban lehet a legnagyobb esélyünk. Új pályáról van szó, ami mindenkinek új lesz” – felelte Russell a német Auto Motor und Sport kérdésére. „Jól mehetünk még Monzában is, ahol a legnagyobb meglepődésünkre az elmúlt két évben is gyorsak voltunk, pedig egyáltalán nem volt hatékony az autónk. Idén viszont már a hatékonyság is adott.”

Közel félszáz versenyt felölelő pályafutása során ugyan csak kétszer végzett a legjobb tízben, rátermettségét több ízben is bizonyította, amiről a kétszeres világbajnok Fernando Alonso is elismerően beszélt. „Hallottam a sajtóban, hogy nagy rajongóm. Sokat jelent, hogy ezt olyasvalakitől hallhatom, mint Fernando, aki szerint a valaha volt egyik legjobb versenyző. Tíz ponton múlt nagyjából, hogy kettőnél több világbajnoki címe is legyen” – reagált a spanyol szavaira.

„Mindig jó érzés olyan versenyzőktől elismerést kapni, akiket nagyon tisztelsz” – tette hozzá Russell, akitől nem mellesleg egyszer Alonso is „vett el” pontot. Az Alpine rutinos pilótája az Osztrák Nagydíjon három körrel a leintés előtt taszította le a 10. helyről Russellt, majd a leintés után elmondta, hogy senki más esetében nem bánta volna annyira azt az előzést.