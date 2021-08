Piros zászlós megszakítással indult a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj, miután Valtteri Bottas elmérte a féktávot a rajt után, ezzel a célegyenes végén tömegkoccanást előidézve. A finn előbb Lando Norrist találta el, majd lökte bele McLarenjét Max Verstappenbe, majd a másik Red Bull-ossal, Sergio Pérezzel is összeütközött. A történtek hatására öten estek ki a versenyből.

„Nem értem, hogy erre miért volt szükség az első körben” – állt értetlenül a Sky Sports F1 kamerái előtt Norris, akinek így megszakadt a 15 versenyen át íródó pontszerzési sorozata. „Miért kell ilyen hülyeségekkel kockáztatni? De nincs mit tenni, így nagyon nem is tudok mit mondani.”

Vizsgálják már a rajtbalesetet a stewardok, de az év korábbi részében kisebb fajsúlyú esetekért több ízben is büntetett Norris számára nem kérdés, milyen ítéletnek kellene születnie. „Jóval nagyobb büntetést érdemelne Valtteri, mint amilyeneket én kaptam, de majd meglátjuk. Remélem, van némi józan eszük, és teszik a stewardok, amit kell, de ez innen már nem rajtam múlik” – tette hozzá a McLaren britje.

Valtteri Bottas takes out both Red Bull drivers on lap 1, officially securing his seat with Mercedes for 2022.pic.twitter.com/mu1eLcpxBB