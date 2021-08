A két héttel ezelőtti silverstone-i verseny után a Forma-1-es Magyar Nagydíj első köre is drámai eseményeket hozott: miután Valtteri Bottas hibázott az 1-es kanyarnál, eltalálta Lando Norrist, beletolva a brit McLarenjét Max Verstappen Red Bulljába, majd a finn Sergio Pérez autójának csattant.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 1/70)



Bottas gets a slow start and rear-ends Norris at Turn 1, who then cannons into Verstappen



Bottas, Leclerc, Perez and Stroll are out#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/VwFEolQx1R — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Az esős rajt után – aminek a mezőny túlnyomó többsége intermediate gumikon vágott neki – piros zászlóval szakították meg a 36. hungaroringi futamot, mivel rengeteg törmelék került a pályára.

How Leclerc and Stroll dropped out on the opening lap 💥#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/3jZwAIlw70 — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Az események hozományaként Bottas, Norris, Pérez, Charles Leclerc (Ferrari) és Lance Stroll (Aston Martin) számára is véget ért a versenyt.

Valtteri Bottas takes out both Red Bull drivers on lap 1, officially securing his seat with Mercedes for 2022.pic.twitter.com/mu1eLcpxBB — Joe Pompliano (@JoePompliano) August 1, 2021

Kétséges a folytatás a bajnoki pontversenyben vezető Verstappen számára is: előbbi autóját a bokszba tolta, a hollandén pedig jókora sérülésnyomok láthatóak az oldalszekrényen, a sérülések súlyosságára viszont nincsenek információk. Hivatalosan 15-en maradtak versenyben, köztük Verstappen is.

A verseny újabb állórajttal, Lewis Hamilton vezetésével folytatódik, az újrakezdést magyar idő szerint 15:32-re tervezik.

A Forma-1-es Magyar Nagydíjat itt közvetítjük élőben: