Egy darabig még biztosan nem csendesednek el a Mercedesnél és a Red Bullnál: a két csapat Lewis Hamilton és Max Verstappen balesete után ugrott egymásnak a Forma-1-es Brit Nagydíjat követően.

Az energiaitalosok minden követ megmozgatnak, hogy akár utólag is súlyosabb büntetést kapjon Hamilton, mint a tíz másodperc, amit kiosztottak neki. Martin Brundle, a Sky szakkommentátora szerint ehhez meglehetnek a szükséges bizonyítékaik is. “A Red Bulltól mondták, hogy adatokkal tudják alátámasztani, hogy Hamilton lényegesen gyorsabban hajtott be a Copse kanyarba, mint bármikor” – írta a korábbi Forma-1-es pilóta.

“Nem tudta volna bevenni a kanyart anélkül, hogy szélesre csúszott volna, és elkerülhetetlen volt, hogy megérintse Verstappent. Valószínűleg ezek az adatok kerülnek majd elő” – tette hozzá Brundle. “Ha a Red Bull azt gondolja, hogy új bizonyítékot találtak, fellebbezhetnek az FIA-nál, mert azt gondolhatják, Hamilton hibája nagyobb volt, mint elsőre gondolták, és a büntetés kiosztásánál túlságosan elnézőek voltak.”