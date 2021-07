A Brit Nagydíj előtti csütörtök délután mutatta be a Forma-1 a nagyközönségnek a 2022-es szabályok alapján épített versenygépet, melyet a különböző közösségi platformokon, illetve a YouTube-on is élőben lehetett követni.

A hivatalos kezdés előtt egy visszaszámláló óra futott az F1 YouTube-csatornáján, melyen egy ideig hallatszottak a helyszíni előkészületek is. A pilóták körbeállták a pályán a demonstrációs járművet, hogy egy közös fotót készíthessenek vele.

Witness your heroes create everlasting memories in our 2022 contender next season 🔥#F1 #F12022 pic.twitter.com/PteFTDSOG4

— Formula 1 (@F1) July 15, 2021