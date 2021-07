2022-ben teljesen új aerodinamikai szabályok jönnek a Forma-1-ben: előtérbe kerül a szívóhatás, így az új autók jelentősen eltérnek majd a jelenleg használtaktól. A Forma-1 el is készítette a saját modelljét, mely megfelel a 2022-es szabályoknak – korábban már kiszivárogtak róla fotók, ám most a sportág hivatalosan is megmutatta, mire is számíthatunk a jövő évtől kezdődően.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az autók pontosan így fognak kinézni, a csapatok formaterveibe természetesen senki sem lát bele. A képeken látható autót az F1 megrendelésére a Memento Group tervezte, és a Pirelli jövőre érkező 18 colos kerekeivel szerelték fel a demonstrációs járművet.

Az új versenygépről már idő előtt megjelent egy fotó a közösségi médiában a bemutató helyszínéről, Silverstone-ból is:

A hivatalos felvételeken azonban több részlet is alaposabban szemügyre vehető:

Képek a bemutatóról:

Az autót már pályára is gurították, a pilóták élőben is megcsodálhatták:

Witness your heroes create everlasting memories in our 2022 contender next season 🔥#F1 #F12022 pic.twitter.com/PteFTDSOG4 — Formula 1 (@F1) July 15, 2021

“Szerettük volna lehetővé tenni, hogy az autók közelről követhessék egymást, és izgalmasabb csatákat láthassunk” – mondta Nikolas Tombazis, a Nemzetközi Automobil Szövetség együléses szakágának technikai főnöke. “Olyan gumikat szeretnénk, melyek lehetővé teszik a harcokat” – célzott a Pirelli szerepére is a szakember.

Az új autón letisztultabb első szárnyak találhatóak, az első kerék mögül eltűntek a komplex bargeboardok és a hátsó szárny is jelentősen átalakult. “Egyszerűbb, mint a jelenlegi autók, mert a sok apró komponenst eltávolítottuk.”