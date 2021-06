Egy hátrasorolásnak köszönhetően a legjobb tízből vághatott neki a Forma-1-es Stájer Nagydíjnak a williamses George Russell. A Mercedes ülésére pályázó ifjú brit meggyőzően teljesített a verseny első harmadában, a hetedik-nyolcadik helyen tartotta a körülötte haladók tempóját.

Majd a csapatrádión a fülére szóltak, hogy megbízhatósági okokból átállnak a B-tervre, ezt a 27. körben egy irgalmatlanul hosszú bokszkiállás követte. 18 másodpercig állt csak a garázs előtt Russell, újra kellett tölteni ugyanis a pneumatikus rendszert. Hosszú távon azonban ez sem oldotta meg a problémát, így néhány körrel később feladni kényszerült a versenyt.

LAP 39/71 @GeorgeRussell63 retires after such a promising start to the race 😖



Classy radio from Russell 📻 "No need to apologise, we're in this together. We go again next week - we'll get those points next week" #StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/eISyCg0mH6