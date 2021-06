Azt már eleve tudni lehetett, hogy Valtteri Bottas hátrasorolása miatt egy ponton biztosan borulni fog a Forma-1-es Stájer Nagydíj rajtsorrendje, nem sokkal az időmérő edzés után azonban újabb büntetést osztottak ki: Cunoda Juki sorolják hátrébb három rajthellyel.

A japán versenyző épp a Mercedes finnjét tartotta fel a Q3 elején a 4-es kanyarnál, nagyjából néhány tizedes hátrányt okozva neki.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által közzétett dokumentumból kiderül, hogy nem figyelmeztette Cunodát a csapata Bottas közeledésére, ez okozta a két versenyző félreértését, az újonc ugyanis az ideális íven maradt.

