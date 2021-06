A harmadik szabadedzéshez hasonlóan a Stájer Nagydíj időmérő edzését is száraz körülmények között rendezték, esőfelhők nem érkeztek a pálya környékére. Érdekesség, hogy az időmérő elejére jelentős különbség alakult ki a levegő és aszfalt hőmérséklete között: a 25 fokos levegő mellé 55 fokos aszfalt társult, ami szokatlanul nagy differencia.

A Q1-ben Max Verstappen futotta az első igazán komoly időt, az időmérőnek háromhelyes büntetés tudatában nekifutott Valtteri Bottas 48 ezreddel volt lassabb a hollandnál. Az első próbálkozások után Lewis Hamilton elé még Lando Norris is befért, az első négyet 193 ezred választotta el.

A Q1 végén Sergio Pereznek harmadszor is ki kellett mennie, mert a második gyors köre után is csak a 11. volt, a Red Bull pedig nem érezte biztonságban a pozícióját. A szokásos tűzijáték után a két biztos kiesőnek számító Haas mellé meglepetésre Nicholas Latifi, Esteban Ocon és Kimi Räikkönen csatlakozott még a nagyot gyorsuló pályán, az Alfa finnjének volt egy kicsúszása is.

Oh no, Kimi!



Raikkonen runs off into the gravel. The Finn is currently P18 and in danger of being eliminated in Q1#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/WrFEjm9qqI — Formula 1 (@F1) June 26, 2021

A Q2 kezdetére 53 fokosra csökkent az aszfalt hőmérséklete, Bottas azonnal a pályára gurult, és a közepes gumikkal 1:04.7-tel kezdett, amiről a Mercedes azonnal jelezte neki, hogy nem lesz elég. Verstappen és Hamilton szintén közepes gumikat kapott, a holland közel két tizeddel volt gyorsabb Bottasnál, miközben Hamilton belehibázott a körébe. Perez Verstappennel ellentétben lágy gumikkal lépett a második helyre, csapattársa mögé.

A második közepes gumis próbálkozásával Verstappen és Hamilton is javított, de hét perccel a Q2 vége előtt Pierre Gasly állt az élre. Miután mindenki teljesítette a gyors köreit, Charles Leclerc, Vettel, George Russell, Daniel Ricciardo és Antonio Giovinazzi állt kiesésre. Az első tíz helyezett között 371 ezred volt a különbség.

Russell majdnem megcsinálta a lehetetlent a Q3-ba jutással, végül 8 ezred hiányzott ehhez, ennyivel volt lassabb az utolsó bejutó helyen végzett Lance Strollnál. Vettel második körét pályaelhagyás miatt elvették, így a német csak a csalódást jelentő 14. helyről rajtolhat (az elvett kör nélkül 12. lett volna), kiesett az egyik Ferrarival Carlos Sainz és a McLarennel Daniel Ricciardo is. A vasárnapi futamot csak Verstappen, Bottas és Hamilton kezdheti majd közepes gumikkal, Perez lágyakkal nyerte meg a Q2-t.

A Q3-ban Hamilton futotta az első kört 1:04.205-tel, amivel Perezt sem tudta volna megelőzni a Q2-ben. Verstappen rögtön elsőre odapörkölt, 1:03.841-gyel állt az élre, 364 ezreddel megelőzve Hamiltont. Norris 403 ezredes hátránnyal volt harmadik, Bottas 470 ezredes lemaradással negyedik.

Hamilton a második próbálkozásával közelebb került Verstappenhez, de így is maradt 226 ezred hátránya. Az első lövések után Verstappen, Hamilton, Norris, Bottas, Perez, Gasly, Leclerc, Stroll, Cunoda és Alonso volt a sorrend. Cunoda feltartotta Bottast, ezt az esetet az időmérő után vizsgálják majd ki.

Valtteri isn't very happy with Yuki



The Finn thinks he was blocked by the Japanese driver#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jFhh3YpkvT — Formula 1 (@F1) June 26, 2021

Hamilton az utolsó köre előtt végigelőzte a sort, ami nem volt ideális előkészület, bele is hibázott. Bottas megelőzte ugyan Hamiltont, de a büntetése miatt csak ötödikként rajtolhat, a második sorból így Norris és Perez indulhat majd. A hatodik helyen Gasly, a hetediken Leclerc, a nyolcadikon Cunoda, a kilencediken Alonso, míg a tizediken Stroll végzett.