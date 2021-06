Valtteri Bottas pályafutása egyik legkínosabb hibáját mutatta be a Stájer Nagydíj második szabadedzésén, amikor egy kerékcsere-gyakorlat után megpördült a bokszutcában.

A helyzet valóban veszélyes volt: a McLaren rögtön panaszkodott Michael Masi versenyigazgatónál, a finn versenyző azonban végül is saját megítélésén kívül senkiben és semmiben nem okozott kárt. A felügyelők ennek ellenére háromhelyes rajtbüntetést adtak neki a futamra.

A felügyelők indoklásában a legkonkrétabb pont, hogy Bottas manővere “potenciálisan veszélyes” volt, de az autósport önmagában is potenciálisan veszélyes. Emellett valószínűleg abba kapaszkodtak a döntés során, hogy Bottas nem titkolta, kísérleteztek a bokszban, és kettesből indult el, amitől jobban kipörögtek a kerekei. A felügyelők üzenete az lehetett, hogy nem a bokszban kell kísérletezni.

Szabály ugyanakkor nem tiltja a kettesben indulást, és egy versenyhétvégén minden csapat folyamatosan kísérletezik, próbálkozik valamivel. Bottas elkövetett egy kínos bakit, de olyan vezetői hibáért, ami sem előnyszerzést nem jelent, illetve nem akadályoz és nem okoz kárt másnak, ritkán szoktak rajtbüntetést adni. Bottas büntetőpontokat is kapott a licencére, amit fegyelmezésként és figyelmeztetésként lehet értelmezni, de a rajtbüntetés vajon igazságos volt? Ezt is kibeszéljük majd a Vezess Csapatrádió keddi adásában a YouTube-on, addig is szavazz!