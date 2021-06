Simán megszerezte a pole pozíciót a Forma-1-es Stájer Nagydíjra Max Verstappen, ezzel a holland idei harmadik és pályafutása hatodik rajtelsőségét szerezte. „Eddig jól alakult a hétvége, az autó is nagyon jól működik” – nyilatkozta az interjúkat késztítő Johnny Herbertnek a holland.

„A forgalom miatt nem volt könnyű tiszta kört futni, ez főleg az utolsó kanyarokban jelentett problémát” – folytatta gondolatait a Red Bull pilótája. „Úgy érzem, az első Q3-as köröm elég jól sikerült. Örülök, hogy hazai pályán lehetek a pole-ban, itt mindig jó látni, ha egy Red Bull van az élen.”

„Ez sosem könnyű, de jót tesz a versenyzésnek. Abban biztos vagyok, hogy nehéz lesz a holnapi nap” – tette hozzá a holland.

Noha a Q3-ban háromszor is próbálkozott gyors körrel Lewis Hamilton, a végén még csapattársa, Valtteri Bottas is gyorsabb volt nála. A finn azonban nem tarthatja meg a második helyet, rajtbüntetés miatt csak az ötödik rajtkockából vághat neki a Stájer Nagydíjnak.

„A második és a harmadik szabadedzéshez viszonyítva egy kicsit még mindig szenvedek a beállításokkal, de már sokkal jobb, mint volt. Érzésre jó volt vezetni az autót, úgy érzem, sikerült kihoznom a legtöbbet belőle” – kezdte gondolatait Bottas.

Arra is kitért, hogy a Q3 elején feltartotta őt Cunoda Juki, a versenyirányítás már vizsgálja is az AlphaTauri japán újoncát. Elmondása szerint a kisebb malőr során néhány tizedet veszített.

„Tudtuk, hogy büntetésem lesz, ezért igyekeztünk a legjobb forgatókönyvvel előállni. Közepes gumikat használtunk a Q3-ban, ezeken is kezdjük majd a versenyt. Új napra virradunk holnap, és lehetőségünk lesz támadni a Red Bullokat” – jegyezte meg.

