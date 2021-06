Meglepően jól muzsikált a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzésén az AlphaTauri: a Red Bull fiókcsapata mindkét autójával eljutott a Q3-ig, ahol Cunoda Juki eddigi, nem túl hosszú pályafutása során még nem járt.

Pierre Gasly végül a negyedik helyet csípte el, a japán pedig nyolcadik lett – üröm az örömben, hogy a kvalifikáció végén újra a falban láthattuk a 22-es rajtszámú AT02-est, ezzel pedig a ferraris Carlos Sainzot is „rántotta” magával.

The incidents which brought qualifying to an end ❌



Both Tsunoda and Sainz were okay following Turn 3 troubles 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0Hnm1PbSQR