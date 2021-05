Furcsa módon ért véget a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzése. Charles Leclerc a falnak ment Ferrarijával, de korábbi teljesítményének köszönhetően ő szerezte meg a pole-pozíciót a Red Bull-os Max Verstappen és a Mercedes finnje, Valtteri Bottas előtt.

A szokatlan végjáték után több vélemény is született, hogy mit kellene ilyenkor tenni a szabályalkotóknak. Sokaknak azonnal felrémlett két korábbi monacói időmérős rémkép: Nico Rosberg 2014-es elmért féktávja miatt sárga zászlót lengettek, emiatt Lewis Hamilton nem javíthatott már addigi legjobb körén, így a Mercedes német pilótája indulhatott másnap az élről.

Ennél is híresebb volt Michael Schumacher 2006-os incidense a Rascasse-kanyarban, amikor keresztbe állította a Ferrariját az út közepén. Akkor Fernando Alonso lelassítására ment ki a játék. Rosberget nem büntették az esete miatt, Schumachernek azonban az utolsó helyről kellett rajtolnia az első helyett.

Leclerc esetéről a 2006-os ügy egyik érintettjét, Fernando Alonsót is megkérdezték. A spanyol szerint a monacói nem szándékosan ütközött, amikor Verstappen, Bottas és a csapattárs Carlos Sainz is jobb körön volt. “2006-ban nagyon más volt a helyzet. Az egyetlen vitás kérdés az lehetne, hogy az autót meg lehet-e javítani a parc fermé körülmények között. A szabályok ezt engedik, így nincs miről beszélnünk, minden rendben van.”

A baleset után többen is szorgalmazták, hogy a Forma-1-ben is be kellene vezetni az IndyCarból ismert szabály egy változatát. Eszerint aki piros zászlót okoz, azt megfosztják két legjobb körétől.

Ezzel azonban Verstappen nem ért egyet. “Van különbség aközött, hogy valaki hibázik és a falnak meg, vagy szándékosan teszi ezt” – emelte ki a holland, aki nagyon dühös volt, amikor megszakították a kvalifikációt.

“Ha Charles csak egy törött első szárnnyal leparkolt volna, más lenne a történet. De megcsípte a falat, és ott végezte, ahol korábban én is kétszer” – mondta a Red Bull pilótája. “Nem kellene ezért a köridőket törölni. Ez nem lenne tisztességes, hisz mindannyian keményen próbálkozunk, és ez nem könnyű itt, könnyű azonban hibázni.”