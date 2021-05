A hazai közönsége előtt szereplő 23 éves pilóta a bokszutcából kivezető körön jelezte rádión a csapatnak, hogy problémák vannak az autójával, ezért lassú tempóban visszagurult a garázsba. A Ferrari szakemberei átnézték a monacói versenyző autóját, és arra jutottak, hogy Leclerc nem tud elindulni a futamon.

„A garázsban nagyon, de nagyon nehéz jól érezni magamat” – kesergett a monacói a Sky Sports F1-nek nyilatkozva, miközben megerősítette, hogy nem a sebességváltóval volt probléma.

„Sajnálatosan hozzászoktam a balszerencséhez, soha nem sikerült itt befejeznem egy futamot sem. Ezen a versenyen a pole-ból nem tudtam elindulni, nehéz elfogadni.”

„Sajnálom a csapatot is, mert a szerelők is nagyon keményen dolgoztak tegnap, igyekeztek mindent leellenőrizni. Ma reggel még egy kicsit boldogok is voltak, amikor úgy tűnt, minden rendben van. Aztán történt, ami történt, ami mindenkire nézve sajnálatos” – tette hozzá.

Leclerc szombaton megnyerte az időmérőt, az utolsó gyors körén azonban összetörte a Ferrarit, mivel a szalagkorlátnak ütközött. Az olasz istálló szakemberei ezután átvizsgálták a versenyautó sebességváltóját, de nem találtak komoly problémát, ezért nem cserélték ki az alkatrészt.

Leclerc helye ezért üresen maradt a rajtrácson, a legkedvezőbb helyzetből így a második kockából startoló holland Max Verstappen (Red Bull) várhatta a piros lámpák kialvását, aki ezen sorok írásakor is vezet is a versenyt.

