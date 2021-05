Szó szerint nagy csattanóval zárult a Forma-1-es Monacói Nagydíj harmadik szabadedzése: Mick Schumacher törte össze a Haas versenygépét a gyakorlás utolsó perceiben. A kár akkora volt, hogy a német részt sem vehetett az időmérő edzésen, mely kritikus fontosságú a városállamban a kevés előzési lehetőség miatt.

Pedig a szezon során valószínűleg most lett volna a legnagyobb esélye arra Schumachernek, hogy ne az utolsó helyeken autózzon. A harmadik szabadedzésen is jól szerepelt az ütközés előtt, a gyakorlást a 14. helyen zárta a német. “Nagy balszerencse ez, mert jó formában voltunk. Remek volt a tempónk és egészen addig magabiztos voltam az autóban, talán túlságosan is. Elég keményen nyomtam, a határokat feszegettem.”

“Abban a kanyarban nagyon könnyű hibázni. Visszanézve meg kell kérdeznem magamtól: megérte? A válasz minden bizonnyal nem, azonban rengeteget tanultam a három szabadedzés alatt” – értékelt Schumacher, aki szívesen segített volna autója megjavításában is.

“Ezek a kocsik nagyon komplex szerkezetek. Kevés dolgot tudnék tenni: ha segítek – amit szerettem volna -, akkor inkább útban lettem volna, mint valóban segítettem volna. Az időmérő java részét a srácokkal töltöttem, figyelve, hol segíthetnék, de ők igazi profik, és tudom, hogy az én feladatom az autóvezetés” – mesélte a Forma-2 tavalyi bajnoka.

Günther Steiner az időmérő után elárulta, hogy Schumacher autójának javítási költségei 300 és 500 ezer euró (104-174 millió forint) közé tehetőek. A Haas csapatfőnöke még ekkor is tudott mosolyogni. “Mi ez a csend? Ilyenkor mindenki szótlan, pedig ez van, ezek az autók ennyibe kerülnek!” – mondta.