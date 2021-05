„Különleges itt nyerni, főleg nekem, mivel először álltam dobogóra Monacóban” – kezdte Max Verstappen, miután a Forma-1-es Monacói Nagydíjon megszerezte pályafutása 12. győzelmét. „Ez egy lenyűgöző verseny, sok kört kell megtenni, ezért nagyon koncentrálni kell. Ezt a nagydíjat mindig meg akarod nyerni.”

„Soha nem tudhatod, mi fog itt történni, de minden arról a gumikról, illetve arról szól, hogy jól időzítsd a bokszkiállást. A többiek korábban kijöttek, így könnyebbé vált a dolgunk, jól kontroll alatt tudtuk tartani a versenyt. Természetesen nagyon büszke vagyok, de muszáj előre gondolkodnom, ugyanis hosszú a szezon” – tette hozzá.

Miután legfőbb riválisa, Lewis Hamilton csak hetedik lett, idei második sikerével a holland átvette a vezetést a tabellán, ahogyan a Red Bull is átugrotta a Mercedest a konstruktőri összetettben. A Milton Keynes-i együttes 2013 óta nem vezette a pontversenyt az F1-ben.

Az időmérőt megnyerő Charles Leclerc drámája ellenére jó eredménnyel zárt a Ferrari a hercegségben: Carlos Sainz második helyével először zárt a dobogón a maranellói istálló a tavalyi Török Nagydíj óta. „Ez egy jó eredmény” – summázta Sainz, aki szombaton még igen csalódott volt az elszalasztott pole miatt.

„Persze, ha valaki azt mondta volna nekem, mielőtt Monacóba érkeztem, hogy második leszek, határozottan aláírtam volna!” – jegyezte meg a spanyol, aki korábban két dobogót szerzett a McLarennel. „A körülmények kicsit elrontják a siker ízét Charles tegnap hibájával, a kihagyott eséllyel. Visszatekintve azonban büszkének kell lennie magára a Ferrarinak, az autó és az előrelépés miatt” – dicsérte csapatát.

„Amikor látod, hogy a másik autóval nem sikerül felállni a pole-ba, minden felelősség hirtelen rád hárul, hogy sikerül-e egy kicsit megmentened a hétvégét. Ilyenkor nyilván szeretnél legalább egy dobogót szerezni a csapatnak, mindehhez pedig megfelelően kellett elkapni a rajtot. Ma jól éreztem magam az autóban, és úgy vélem, megérdemelten lett dobogós a csapat.”

„Hirtelen nem is tudom, mit mondjak” – felelte zavarodottan David Coulthard kérdésére Lando Norris, aki az Emilia-romagnai Nagydíj után újra dobogóra juttatta a McLarent, így újra a harmadik helyen áll a bajnokságban. „Nem gondoltam volna, hogy itt fogok állni ma! Pedig mindig is az volt az egyik álmom, hogy dobogóra álljak Monacóban.”

„Ez a srácoknak is köszönhető. Rendkívül különleges, kicsit szerencsés is voltam. Mondanám, hogy jól vezettem, de az autó is jó volt, ami a csapatnál dolgozó fiúknak is lányoknak köszönhető” – mutatott csapatára a brit. „Gratulálok Maxnak és Carlosnak is” – zárta mondandóját.