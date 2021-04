Egy körig sem tartott Nicholas Latifi versenye a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon: a kanadai előbb megforgott a Williamsszel az Acque Mineraliban, majd ahogy visszatért volna a pályára, összeakadt Nyikita Mazepinnel, aminek eredményeként a falban végezte.

„Frusztráló számomra, hogy egyetlen kört sem tudtam befejezni, ami az én hibám volt a szeszélyes körülmények között” – kezdte gondolatait a williamses. „Próbáltam visszatérni a pályára annak bal oldaláról, és igyekeztem annak felfestett oldalára húzódni. Amikor viszont visszatértem, éreztem, hogy kapok egy ütést.”

„Még nem láttam felvételről, hogy mi történt, de mondták nekem, hogy többször is ütköztem Mazepinnel. Nem láttam őt, sőt azt hittem, hogy [Sebastian] Vettel volt az utolsó a pályán, mert tudtam róla, hogy a boxutcából indult. Ez volt életem legveszélyesebb fél köre.”

Mazepin spins Latifi into the wall, out of the race.#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/792xqmjKsg