Még a piros zászlók is előkerültek a káoszba fulladó Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon, miután a 34. körben Valtteri Bottas és George Russell összeütköztek, miközben egymással csatáztak. A csattanás hatására mind a Mercedes, mind pedig a Williams jócskán összetört, az érintettek pedig még a baleset helyszínén összeszólalkoztak, a finn a középső ujját is bemutatta brit versenyzőtársának.

A leintés után a szájkarate a sajtó színe előtt folytatódott, Bottas szerint kizárólag Russell volt a hibás ütközésükért. „Láttam őt korábban az egyenesben, majd észrevettem, hogy jobbra húzódik. A visszajátszásokból láttam, hogy még két autónak is elegendő helyet hagytam, de ő elveszítette az autóját, így nekem jött, ezzel pedig vége volt” – emlékezett vissza a történtekre a finn, majd röviden hozzátette: „Ez határozottan az ő hibája volt.”

Mással nem így viselkedett volna Bottas?

Természetesen Russell is előadta a saját verzióját a balesetről: arra az íratlan szabályra hivatkozott, miszerint ha valaki DRS-távolságon belülre kerül, arra nem húzzuk rá a kormányt a gyorsabb ellenfélre az utolsó pillanatban – márpedig meglátása szerint Bottas ezt tette.

„Szélárnyékban voltam, kihúzódtam, erre Valtteri is enyhén kijjebb húzódott, ezzel pedig kiszorított engem a pályáról, rá a vizes fűre. Ez még tökéletes száraz körülmények között, egy teljes hétköznapi pályán is veszélyes, hát még egy szűk pályán, kanyarodás közben, miközben még vizes foltok is voltak a pályán” – ecsetelte a Williams pilótája.

„Ilyen apró mozdulatok mellett egyszerűen elkerülhetetlen egy ilyen baleset 330 km/órás sebességnél” – folytatta. „A lehető legkisebbet mozdított ugyan a kormányon, de közel 50 km/órás sebességkülönbségnél még ennek is masszív jelentősége van.”

Russell azt sem érti teljesen a baleset kapcsán, hogy Bottas miért kakaskodott vele ennyire agresszívan a kilencedik helyért, érdekes eszmefuttatással állt elő.

„A kilencedik helyért harcoltam, ami számára semmit nem jelent, szinte jelentéktelen. Erre csinált egy olyan mozdulatot, mintha a győzelemért küzdene a verseny legutolsó körében. Felmerül hát a kérdés, miért csinálta ezt? Ha egy másik versenyző lett volna mellett, talán nem csinálta volna ezt. Ez futott végig a gondolataimon” – fejtette ki.

Gyanakvásával azt szerette volna sugallani az ifjú brit, hogy a brackley-iek juniorpilótájaként ő a legfőbb esélyes, amennyiben Valtteri Bottas távozik a Mercedestől, márpedig a finn ülése egyre inkább inog az utóbbi években.

„Sem én, sem pedig ő nem hibáztatható maximális mértékben, mint azt már mondtam, de elkerülhető lett volna a baleset. Jó példa lehet ez a stewardok számára is, hogy ennyire nüasznyi mozdulatok ekkora balesethez vezethetnek” – tért ki újra magára az ütközésre.