Idei első hazai versenyhétvégéjét futja a Ferrari Imolában, a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. A maranellói alakulat pilótái, Charles Leclerc és Carlos Sainz az előzetes várakozásokhoz képest jobban teljesítettek: a szabadedzéseken ugyan probléma és ütközés is hátráltatta őket, de egyelőre a 3-4. leggyorsabb autó a vörösöké az olasz pályán.

Már ez is hatalmas előrelépés a tavaly látottakhoz képest, amikor sokszor a pontszerzés is lehetetlen küldetésnek bizonyult. Leclerc szerint ezzel azonban nem elégedhetnek meg. “Az előrelépés jelentős, ahogy Bahreinben is láthattuk. A többiekhez képest többet fejlődtünk a tavalyiról az idei évre, ez pozitívum” – emelte ki a monacói. “Másrészt azonban még mindig nem azokért a helyekért harcolunk, melyekért szeretnénk, ezért minden erőnket beleadva próbálkozunk visszatérni, hogy a győzelmekért küzdhessünk.”

A kétszeres futamgyőztes pénteki imolai tapasztalatairól is beszélt. “Az autó gyors, az egyensúly jó, és ezt azonnal éreztem. Délután hibáztam, amikor a versenyszimulációt futottam. Bocsánatot kérek a srácoktól, de jó hír, hogy már csak két perc volt hátra” – próbálta balesetének pozitív oldalát nézni Leclerc.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FORMULA 1® (@f1) által megosztott bejegyzés

Leclerc egyébként az élen zárta volna a második gyakorlást, ám legjobb körét elvették tőle a pálya kiszélesítése miatt. “Elégedett voltam a gyorskörömmel, de az időt elvették néhány centiméter miatt. Úgy érzem, a hosszú etapokon is jó egyensúlyt találtunk.”

Csapattársa, Carlos Sainz az új tapasztalatok jelentőségét emelte ki. “Fontos nap volt, mert először vezettem az autót Bahreinen kívül. A különféle kanyarok, az aszfalt és a hőmérsékletek érdekesek voltak” – mondta a spanyol.