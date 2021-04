A délelőttihez képest valamivel kellemesebb időben, 13 fokos levegő- és 26 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj második szabadedzése Imolában.

Elsőként Esteban Ocon gurult a pályára az Alpine-nal: a francia az első edzésen összeért Sergio Perez Red Bulljával, emiatt mindketten idő előtt befejezték az első gyakorlást. Az incidens miatt vizsgálat is indult, de egyiküket sem találták vétkesnek.

Az első gyakorláson látottakhoz hasonlóan ezúttal is keresték a pálya határait a versenyzők: Lando Norris például a Tamburello-sikánt vágta át a McLarennel. Nem csak miatta lendült a sárga zászló: Max Verstappen Red Bullja miatt egy rövid virtuális biztonsági autós szakaszra is szükség volt, a holland alatt ugyanis alig tíz perc után megadta magát az autó. Nem jó jel ez a Hondának, két versenyhétvége alatt már három, a japánok erőforrásával hajtott autóban kellett elemeket cserélni.

A pilótáknak a pálya határaival is vigyázniuk kellett: több kanyart is árgus szemekkel figyeltek a versenyfelügyelők, akik legalább hét köridőt, köztük például a ferraris Charles Leclerc-ét is elvették emiatt.

A gyors köröket legtöbben még a versenyszimulációk előtt, az első fél óra végéig megfutották, így kialakult az edzés végeredménye. Valtteri Bottas ismét az élen zárta a gyakorlást mercedeses csapattársa, Lewis Hamilton előtt. Harmadikként némi meglepetésre Pierre Gasly végzett az AlphaTaurival: a francia már tavaly is jól szerepelt Imolában, a csapat pedig ezen a pályán tartotta filmforgatási napját, mindössze 15 km-re központjuktól. A három pilóta között kevesebb mint egy tizedmásodperc volt a különbség.

times are looking good, car is always looking good 👌 not much more you can ask for really pic.twitter.com/yN9fizvl7Y — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) April 16, 2021

A két Ferrari a 4-5. helyen zárt Carlos Sainz vezetésével. A spanyol szűk 3 tizeddel volt lassabb Bottasnál, Leclerc azonban már több mint 8 tizeddel volt lemaradva a finn legjobbjától. Verstappen korai kiesése után a Red Bull becsületét Sergio Perez igyekezett menteni, a mexikói hatodik lett.

Heading out for the final 15 minutes 💪 Checo takes to the track on the 🟡 rubber #ImolaGP pic.twitter.com/c79OMHkDtb — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) April 16, 2021

A japán Cunoda Juki hetedik helyével csak megerősítette, hogy a hétvégén érdemes lesz figyelni az AlphaTauri teljesítményére. A legjobb tízbe befért még Lando Norris a McLarennel, Antonio Giovinazzi az Alfa Romeóval és Lance Stroll az Aston Martinnal.

Ami a középmezőny világbajnokait illeti, mind kikaptak csapattársuktól: Fernando Alonso (Alpine) a 13., Sebastian Vettel (Aston Martin) a 15., Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) a 17. helyen zárta a pénteki napot. Mick Schumacher a Haasszal 19. lett, csak csapattársát, Nyikita Mazepint előzte meg.

Az edzés egy óra helyett csak 57 percig tartott, ugyanis Leclerc a végén falba állította a Ferrarit. Az incidens miatt előkerült a piros zászló, és már nem indították újra a gyakorlást.

Leclerc is in the wall at Rivazza! The red flags fly, as Leclerc has crashed into the barriers down at Rivazza 2. Replays show he had a snap of oversteer, with no time to correct it, he skated off into the gravel and crunched the barriers with his front wing. #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/4dKlbUxggW — FthOne (@FthOne_) April 16, 2021

A teljes eredménylista:

Az Emilia-romagnai Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 11 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 14 órakor rajtol.