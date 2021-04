Derült időben, 11 Celsius-fokos levegő- és 21 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-as Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj első szabadedzése a 4909 méteres, 19 kanyaros imolai Autodromo Enzo e Dino Ferrari pályán.

Elsőként Antonio Giovinazzi és Kimi Räikkönen hajtott ki a bokszból a két Alfa Romeóval, de senki sem tétlenkedett: alig volt olyan versenyző, aki ne ment volna ki a pályára már az elején a mindössze 60 perces gyakorláson. Sergio Perez a Red Bull-lal rögtön meg is forgott, de hamar folytathatta a körözést, de Nyikita Mazepin is a kavicságyba csúszott: a Haas orosz pilótája is kiásta magát a bukótérből.

I was just about to tweet #HasMazepinSpunYet and he didn’t give me enough time. pic.twitter.com/2HMHEAWtzx — Grand Prix Diary (@GrandPrixDiary) April 16, 2021

Az AlphaTauri újonca, Cunoda Juki is kalandozott a pálya mellett, de Lewis Hamilton és Max Verstappen is hasonlóan közlekedett a Mercedesszel és a Red Bull-lal.

Lewis testing the track limits pic.twitter.com/fRr8NfY9HK — Ky (@FiftyBucksVT) April 16, 2021

A morning trip to the beach for Max Verstappen 😉 He’s improved up to P3 on the timesheets with 25 minutes to go in the session #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/zaeLfpDfj2 — Formula 1 (@F1) April 16, 2021

Az edzést piros zászlóval kellett megszakítani: Perez defektet kapott, és megállt Red Bulljával a pályán, de vele együtt Esteban Ocon is lehúzódott Alpine-jával, és nem messze a mexikóitól ő is hátrahagyta autóját 20 perccel a szabadedzés leintése előtt. A televíziós közvetítés problémái miatt nem voltak elérhetőek a fedélzeti kamerás felvételek, így csak spekulálhatunk, hogy a francia összeért a Red Bull-lal, esetleg valamilyen törmelék miatt sérült az autója.

A gyakorlás másik nagy vesztese a ferraris Charles Leclerc: a monacói bő 40 percig nem futott mért kört, rengeteg időt állt a garázsban, így csak az újraindítás után, az edzés utolsó 12 percében autózhatott.

Az óra leggyorsabb idejeire az utolsó másodpercekig kellett várni. Valtteri Bottas 41 ezredmásodperccel verte mercedeses csapattársát, Hamiltont, de Verstappen is csak 58 ezredre volt a végén a finntől. Leclerc végül a negyedik lett bő kéttizedes hátránnyal, az 5-6. helyen pedig ezredre azonos idővel végzett Pierre Gasly az AlphaTaurival és a másik Ferrariban ülő Carlos Sainz. A legjobb tíz meglepetésembere Nicholas Latifi volt, a Williams kanadaija a kilencedik leggyorsabb időt futotta.

This is hot. 🔥🔥 pic.twitter.com/g7iOIAcPQ9 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 16, 2021

. @Charles_Leclerc || FP1 Results Position: P4

Lap Time: 1:16.796 (+0.232s)

Tyre: 🔴 What a start to the weekend. A strong P4 for Charles after some technical issues at the beginning.#F1 #ImolaGP 🇮🇹 #Charles16 pic.twitter.com/7sKu9oIhzF — Charles Leclerc Fan Page (@LeclercNews) April 16, 2021

Kalandokból a végére is jutott, a Latifi meredek pillanatokat élt meg egy megcsúszáskor, de a bukótérből ő is vissza tudott térni.

Az igazi csattanót mégis Mazepin szolgáltatta, aki összetörte a Haast a finisben, így újra lendült a piros zászló, a kockással egyszerre.

me diz COMO? os caras saem do Grosjean/Magnussem e vem um MERDA DESSES pic.twitter.com/z6v4XugnrR — Tsunoda Rebaixado (@tsunodinhaf1) April 16, 2021

A teljes eredménylista:

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint fél háromtól.