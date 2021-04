„Szeretem Olaszországot, jó az itteni konyha, és élvezem, hogy itt lehet, versenyzés tekintetében viszont nem tartozom itt a szerencsésebbek közé” – utalt a Forma-1-es Emilia-romagnai pénteki napja után Max Verstappen az olaszországi hétvégéin rá jellemző balszerencsére. A Red Bull hollandja még csak dobogón sem végzett a dél-európai országban, sőt tavaly Imola mellett Monzában és Mugellóban is kiesett.

Ezúttal sem alakult szerencsésen Verstappennek a hétvége: az első szabadedzésen ugyan harmadik lett, a második gyakorlás azonban alig több mint tíz percig tartott számára, mielőtt műszaki hiba miatt kénytelen volt félrehúzódni a boxutca kijáratánál. A csapat várakozásaival szemben esélye sem volt időben megjavítani az elromlott RB16B-t, ugyanis a pálya személyzete egy kicsit megautóztatta, mielőtt visszaszolgáltatták volna a Milton Keynes-i gárdának.

This video of Max Verstappen’s car being towed back to the pits is absolutely hilarious #F1 pic.twitter.com/os4Vt4Q768