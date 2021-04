A 2020-as Forma-1-es szezon vége nem alakult a legjobban Lewis Hamilton számára: ki kellett hagynia a Szahíri Nagydíjat, miután koronavírusos lett, visszatérésekor pedig még csak önmaga árnyéka volt. Helyét egy futam erejéig George Russell vette át a Mercedesnél, aki rögtön lenyűgözte a közönséget, és kiváló versenyzésével egyértelműen rontotta a hétszeres világbajnok brit renoméját.

Sokak szerint ezek az események is kihatással lehettek Hamilton szerződéshosszabbítására: emlékezetesen sokáig húzódott a bejelentés, míg végül a felek februárban végre megegyezésre jutottak. A brit csak egy évre írt alá az istállóval.

Mind Hamilton, mind Bottas szerződése lejár az év végén, és egyikőjük sem lehet biztos abban, hogy 2022-ben is a Mercedes F1-es csapatát erősítik. Toto Wolff csapatfőnök sem engedheti meg sokáig, hogy parkolópályán, a gyenge Williamsnél tartsa a Mercedes-junior Russellt, máskülönben valamelyik rivális lecsap a tehetségre.

A paddockban már olyan pletykák is terjednek, miszerint Hamilton már szóba sem áll Russell-lel. Az állítással szembesítették a csapatfőnököt is. “Először hallok erről” – mondta erre Wolff egy osztrák lapnak, aki elmondta azt is, hogy nem érdekli a pilótakérdés jelenleg. Ennek részleteit ide kattintva olvashatod: