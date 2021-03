A 2020-as szezon eredményei után kisebb meglepetésként hatott a Ferrari teljesítménye a szezonnyitó Bahreini Nagydíj szabadedzésein. A két pilóta közül az új igazloás, Carlos Sainz érte el a jobb eredményt, a spanyol negyedikként zárta a második gyakorlást.

“Az autó egyensúlya a határon mozgott” – tekintett vissza Sainz a villanyfényben történtekre. “Minden megtett körrel egyre jobban értem az autót és azt, hogyan alkalmazkodik a körülményekhez. Időbe telik mindez, így fontos volt, hogy tiszta pénteki napom legyen és teljesítsem a programom.

“Szombaton más körülmények lesznek, különös tekintettel a szélre. Lépésről lépésre kell haladnunk, felépítve magunkat az időmérőre” – mondta a spanyol.

Csapattársa, Leclerc is pozitívan értékelte a pénteki napot, még annak ellenére is, hogy a második 60 perces edzésen csak a 12. lett, fél másodperccel elmaradva Sainz idejétől. “Nem számítottunk arra, hogy ennyire versenyképesek leszünk. Küszködtem a hátsó tengellyel és nem sikerült olyan kört futnom, amilyet szerettem volna. Még ha sok teendőnk is van, érzem, hogy a csapat motivált, és látom, hol javultunk tavalyhoz képest.”

“Minden kitisztul az időmérőn” – utalt az erőviszonyokra a monacói. “Még ha a szokásos autók is lesznek majd elől, a mezőny nagyon-nagyon szoros, de mi, versenyzők ezt szeretjük” – zárta mondanivalóját Leclerc.