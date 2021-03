Szombat estére már a 2021-es előszezoni tesztelés kétharmadán is túl lettek a Forma-1-es csapatok Bahreinben, hiszen idén mindössze három nap van a felkészülésre. A szahíri pályán a péntekinél jobb körülmények várták ma a csapatokat, homokviharról már nem volt szó, igaz, a szél megmaradt, sőt, mivel más irányból fújt, mint tegnap többeket meg is tréfált.

Bár nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az eredmények ilyenkor nem mérvadók – idén a teszt rövidsége miatt különösen nem azok –, azért kezdjük a leggyorsabbal: szombaton a mercedeses Valtteri Bottas zárt az élen, a tegnap műszaki hibák miatt alig futó finn a leglágyabb, C5-ös Pirelliken 1:30,289-et ment késő délután, tőle bő egytizeddel maradt el az alphatauris Pierre Gasly ugyanezen a keveréken. A harmadik időt Lance Stroll autózta, szintén a C5-ösön.

Tegnap a sebességváltó meghibásodása miatt veszített időt a Mercedes, ma pedig a hétszeres bajnok Lewis Hamilton hibája rövidítette meg a munkát: a címvédő késő délelőtt a kavicságyba tette az autót.

A spin into the gravel disrupted running for @LewisHamilton and @MercedesAMGF1 , but they were back up and running soon after 👍 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bmTXFa84YD

Hamiltonnal valószínűleg a szél babrált ki, ahogy előtte a ferraris Carlos Sainzcal és a williamses Nicholas Latifivel is – a spanyolnak és a kanadainak is volt egy-egy húzós pillanata, de náluk csak gumik bánták a megcsúszást, megpördülést, vissza tudtak térni a garázsba. Úgy látszik, 2021 egyetlen jelentősebb szabályváltozása, a leszorítóerő csökkentése egyelőre érezteti hatását.

Nem tudni, van-e összefüggés, de péntek után ma az Aston Martinnál hibásodott meg a Mercedes-sebességváltó, Sebastian Vettelnek ezzel gyakorlatilag oda is lett a mai munkája, hiszen délután már Stroll körözött a zöld autóval.

UPDATE: Sebastian’s car is currently in the garage due to an issue related to the gearbox. We’ve had limited running so far but we’re working to get him back out soon. 🤜🤛 #F1Testing pic.twitter.com/cXvldwX3PW

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 13, 2021