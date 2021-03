A korábbi években a Ferrari mindig az elsők között mutatta meg a nagyvilágnak aktuális Forma-1-es versenygépét, 2021-ben viszont sok más mellett ez is változást jelentett a csapat életében: a maranellóiak utolsó előttiként mutatták meg idei autójukat, és utolsóként annak fényezését. Az SF21 külseje azonban nagyot változott: a vörös a hátsó részen sötétebb lett, burgundi áttűnést kapott, és a kettős megítélésű szponzor, a Mission Winnow logója is visszatért, zöld színben.

Mindezek az információk már a tervezett 14 órai kezdés előtt órákkal kiderültek: sikerült ugyanis egy trükkel “feltörni” a Ferrari weboldalát, ahonnan kiszivárogtatták az autóról készült első képeket és a videókat is meg lehetett nézni. Mindehhez csak előre kellett tekernie a felhasználóknak számítógépük óráját. A csapat és szponzoruk, a kiberbiztonsággal foglalkozó Kaspersky számára ez igen kínos, de a Williams bemutatóját is hasonló események árnyékolták be.

A technikai szabályok befagyasztása miatt műszakilag alig változott kívülről a tavalyi évhez képest a Ferrari. A 2020-as gyatra szezon egyik fő oka a gyenge erőforrás volt, ezért az istálló a váltó és a felfüggesztés fejlesztése mellett rengeteg energiát ölt ennek kijavításába. Ez nemcsak a 2021-es évadjukat határozhatja meg: a motorbefagyasztás miatt hosszú évekre búcsút inthetnek a bajnoki álmoknak, ha újabb gyenge produktummal állnak elő.

Pilótafronton is változtattak a vörösök: már a tavalyi holtszezonban bejelentették Carlos Sainz érkezését Sebastian Vettel helyére, így a Ferrari Charles Leclerc-rel együtt történetének második legfiatalabb versenyzőpárosával vág neki 2021-nek: a spanyol 26, a monacói 23 éves.

“Minden területen próbáltunk az autón javítani, ahol csak lehetséges volt” – mondta el Mattia Binotto csapatfőnök.

Csütörtökön már pályára is gurul az SF21, pénteken pedig a mezőny többi autója is: kezdődik ugyanis a szezon előtti teszt Bahreinben, ahol három napig körözhetnek a versenyzők.

