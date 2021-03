A mezőnyből utolsó előttiként a Williams tartotta meg szezon eleji bemutatóját, melynek keretein belül leleplezték az FW43B-t, a csapat 2021-es F1-es versenygépét. A péntek délutáni eseményeket a rajongók egészen újszerű módon is követhették – volna. Ehhez egy mobilalkalmazásra lett volna szükség, mely a telefon kamerája segítségével a kijelzőre vetíti az új Forma-1-es autó virtuális mását, így olyan hatást keltve, mintha a nappaliban vagy a kertben leplezték volna le a gépet.

Erre végül nem került sor, ugyanis a bemutató előtt feltörték az appot, az internetezők pedig el is merültek a Williams mobilalkalmazásának kódsoraiban, és előbányászták az FW43B virtuális képeit, órákkal a leleplezés előtt. Így végül maradt az egyszerűbb megoldás, a képek megosztása a közösségi oldalakon.

George Russell és Nicholas Latifi versenygépe műszaki szempontból nem sok téren változott a tavalyi autóhoz képest a szabályoknak köszönhetően, ám ugyanez nem mondható el az autó dizájnjáról. A fehér-kék színek maradtak, de utóbbi lett a domináns, és több árnyalata is feltűnik az autón. Emellett a fekete festékkel sem spóroltak, sőt, némi sárga is jutott az első szárny végére és az orrkúpra. A változásokat a kommentelők egy része kedvelte, míg másoknak egyáltalán nem jöttek be.

“Szerettünk volna az autóval a régi szép időkre és a csapat hagyatékára emlékezni, de egyúttal azt is meg szerettük volna mutatni, hogy előrelépünk” – mondta Jost Capito, a Williams vezérigazgatója. Hasonlókat mondott az autóról a két pilóta, Russell és Latifi is, kiemelve a külső izgalmasságát, de nem rejtve el a régmúltat sem, melyet jól szemléltet a keresztbe futó vonalak mögött megbúvó W betű is, utalva az alapító Frank Williamsre.

