2020-ban Lewis Hamilton és a Mercedes olyan nagy ügyek mellett álltak ki, mint a Black Lives Matter – többek között emiatt is dobta hagyományos ezüst fényezését a bajnokcsapat, és váltott feketére.

Nem csoda, hogy többen is úgy tekintenek a britek hétszeres világbajnokára, hogy bele kell állnia az ilyen ügyekbe. Több emberi jogvédő szervezet, szám szerint 45 kereste meg levélben Hamiltont, hogy bojkottálja az idén első alkalommal megrendezendő Forma-1-es Szaúd-Arábiai Nagydíjat, melyet a tervek szerint december 3. és 5. között tartanak. A levélírók emellett azt is kérik, hogy a sportág legsikeresebb versenyzője emeljen szót az országban zajló folyamatok miatt. A közel-keleti teokratikus monarchia híres az emberi jogi korlátozásairól, visszaéléseiről, az emiatt kialakult, igen kedvezőtlen képen az utóbbi években nagy nemzetközi sportesemények rendezésével (is) igyekezett javítani.

“Hamilton időről időre megmutatja, hogy törődik a világban élő emberekkel” – mondta a Codepink nevű szervezet egyik koordinátora. “Bízom abban, hogy úgy érzi, hogy ki kell állnia a szaúdi emberi jogvédők mellé. A legtöbb sikert elérő Forma-1-es pilóta szava bizonyára nagy visszhangot keltene a világban.”

A szervezetek közös levelükben több olyan esetet is felsorolnak, amikor semmibe vették a nők jogait, megemlítve többek között egy női újságíró brutális gyilkosságát is. Mindemellett azt is kiemelik a szerzők, hogy az ország Jemennel vívott háborúját az ENSZ a világ legszörnyűbb humanitárius katasztrófájának nevezte.