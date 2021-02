A második lépés az aszfaltcsík nyomvonalának módosítása lesz: a pálya 9-10-es nagy fékezést igénylő, lassú kanyarjait felváltja egy gyors ív, melyet az eddig is tempós sikán, a 11-12-es kanyarok követtek. A változtatás célja, hogy a 13-as kanyar féktávján több előzést láthassunk: ezt a jobbost is kiszélesítik kissé annak érdekében, hogy ne csak egy autó számára legyen ideális ív, így élvezetesebbé válhatnak a kibontakozó csaták. A munkálatok zárásaként az egész versenypályát újraaszfaltozzák – erre 1995 óta nem volt példa az Albert Parkban.

A 2021-es szezon előtt nem az ausztrál helyszín az egyetlen, mely változáson esik át: Spanyolországban szinte már befejezték az átalakítást, a barcelonai aszfaltcsíkon már végeztek is a hátsó egyenes végén található 10-es kanyar újraalkotásával: az eddigi éles balost egy lágyabb ív váltotta fel, melyet egy hasonló jobbkanyar követ a már ismert pályarészek előtt.

Here comes the new Turn 10!!! 👍 pic.twitter.com/Vc6nkrqyk4

— Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 1, 2021