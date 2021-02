Gyakorlatilag hetek óta kész tényként kezelte mindenki, múlt héten már a motorfejlesztés befagyasztását is megszavazták hozzá, de hivatalosan csak hétfőn jelentette be a Red Bull, hogy 2022-től is a Honda motorjaival folytatja a Forma-1-ben.

A japán gyártó az idei szezon után búcsúzik a sorozattól, a motorprogramot a Red Bull házon belül viszi tovább.

A csapat új céget is alapított a projektre, a motorprogramot a Red Bull Powertrains Limited viszi majd.