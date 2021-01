Nagy siker volt a Netflixen a Forma-1 világát bemutató Drive to Survive című sorozat. Ezt meglovagolva a streaming szolgáltató zöld utat egy fikciós kriminek is, amelynek elkészítésében a hollywoodi legenda Robert De Niro is szerepet kap.

A film címe The Formula lesz. A cselekmény középpontjában egy amerikai Forma-1-es pilóta áll majd, aki kapcsolatba kerül a maffiával, és a családja megmentéséért kell versenyeznie.

A fim írója, rendezője és producere is Gerard McMurray lesz, akinek egy korábbi netflixes produkcióját a Sundance Filmfesztivál fődíjára is jelölték.

Robert De Niro mellett a másik főszereplő a Star Warsból ismert John Boyega lesz.