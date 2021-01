Sebastian Vettel a borzasztó ferraris búcsúidénye után idén az Aston Martinnál folytatja pályafutását. A csapat tavaly négy dobogós helyezést szerzett, Sergio Perez a Szahíri Nagydíjat meg is nyerte, ezen kívül egy pole is összejött Lance Stroll révén.

Noha Vettel helyzete ígéretesnek tűnik, Ralf Schumacher figyelmeztette honfitársát, hogy ne várjon azonnal csodákat. “Az Aston Martin nagyszerű csapat, mindig is nagy túlélők voltak, de megvannak a gyengéi” – vélekedett Schumacher.

“Egy tehénből nem lesz egyik napról a másikra vérszomjas tigris. De még ha lenne is, meg is kell tudni szelidíteni.” Schumacher szerint a tavalyi megbízhatósági problémák is jelezték, van még min dolgozni a csapaton belül, de ez Lawrence Strollt egyáltalán nem lephette meg.

Schumacher úgy érzi, az Aston Martin olyan csapat, ahol Vettel újra szárnyalhat. “Örülök, hogy végre van egy olyan csapata, amelyik újra mögötte áll. Egy versenyző jól akarja érezni magát, és azt is akarja érezni, hogy szükség van rá.”