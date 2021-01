„Ez a csapat bevételeinek megosztására megy ki, és arra, hogy befolyásos szerepet töltsön be a Daimleren belül. Ha én lennék a Daimler főnöke, már rég ajtót mutattam volna neki, mondván, vagy vezet a mi feltételeink szerint, vagy menjen” – folytatta a 72 éves ír, aki egykor 14 éven át irányította saját Forma-1-es csapatát.

Ugyanazt mondanám neki, amit Bernie Ecclestone mondott Ayrton Senna halála után: most abba kell hagyni a nyafogást, mindenki pótolható. Persze, Bernie-t is megrázta Senna halála, ahogy mindenki mást, de ő volt az első, aki visszanyerte önuralmát. Szóval, mostanra ezt már Lewisnak is meg kellett volna értenie.